Хуснуллин допустил отказ от программы льготной ипотеки в Московском регионе после 1 июля

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Программа льготной ипотеки под 6,5% теоретически может быть не продлена после 1 июля 2021 года. Такое мнение в понедельник высказал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью программе "Познер" на Первом канале.

"Возможно, что мы примем по ряду регионов [решение], например, не продлевать дальше льготную ипотеку. Например, в Москве и Московской области это теоретически возможно. Но говорить, что сейчас есть рецепт на всю страну, пока рано. Давайте дождемся 1 июля", - сказал вице-премьер.

Хуснуллин подчеркнул, что этот вопрос требует очень серьезного изучения. По его словам, ситуация в каждом регионе разная, причем даже внутри региона, в разных населенных пунктах. "Тут нужно искать золотую середину", - уточнил он.

В конце марта Хуснуллин сообщал, что дифференцированный подход к регионам при принятии решения о продлении льготной ипотеки на новостройки по ставке не более 6,5% будет определен к 1 июля 2021 года. По его словам, там, где спрос перегрет, делать льготную ипотеку не планируется, пока не появится достаточный объем предложения.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью газете "Известия" назвала 24 региона России, в которых продление программы льготной ипотеки под 6,5% прошло бы без возникновения негативных эффектов.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.