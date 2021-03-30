Хуснуллин поручил проверить полноту и достоверность данных в информационной системе ЖКХ

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил провести внеплановую проверку органами государственного жилищного надзора полноты и достоверности информации, размещенной в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Соответствующее письмо, направленное в Минстрой России и высшим должностным лицам субъектов РФ, есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу провести внеплановую проверку органами государственного жилищного надзора полноты и достоверности информации о размещенных в ГИС ЖКХ договорах управления и предоставления жилищно-коммунальных услуг в период с 23 марта 2021 года по 31 мая 2021 года", - говорится в письме. В нем добавляется, что с 30 марта необходимо предоставлять еженедельный доклад в правительство РФ о ходе исполнения поручения. Источник в правительстве подтвердил подлинность документа.

Внеплановая проверка, скорее всего, выявит отсутствие большого количества обязательных для размещения сведений в ГИС ЖКХ, высказал мнение в беседе с ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Эксперт напомнил, что в конце прошлого года ОНФ совместно с Рейтинговым агентством строительного комплекса (РАСК) провели анализ системы, который показал, что, например, каждая вторая управляющая организация не размещает информацию о доходах и расходах, а 20% организаций не указывает количество домов, находящихся в управлении.

"Факты нарушения порядка и объемов размещения информации, которые будут выявлены по итогам проверки, могут попасть под действие статьи 13.19.2 КоАП, и в отношении управляющих организаций должны <...> применяться штрафные санкции. При этом не всегда достоверно можно установить, является размещенная информация некорректной по вине управляющих компаний или это произошло из-за технических проблем в самой ГИС ЖКХ. Поэтому остается вопрос, какое управленческое решение в отношении ГИС ЖКХ и участников рынка может за этим последовать", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу некоммерческого партнерства "ЖКХ контроль", проведенному в 37 субъектах РФ среди граждан, а также представителей управляющих организаций, ТСЖ и органов госнадзора, пользователи оценивают удовлетворенность ГИС ЖКХ в 3,4 балла по пятибалльной шкале. Стабильность работы системы респонденты оценили в 3,5 балла, удобство пользования - в 3,3 балла. Среди проблем респонденты назвали сложные для понимания алгоритмы действий, отсутствие в инфосистеме доступа у собственников к протоколам общих собраний.

Об информационной системе

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях. В конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Минстрою функций заказчика государственной информационной системы ЖКХ, которая ранее находилась в ведении Минкомсвязи России.