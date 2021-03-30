ВТБ предлагает объединить льготные программы по ипотеке в один проект

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Банк ВТБ предлагает объединить все федеральные и региональные льготные программы для ипотечных заемщиков в единый проект с определенным набором критериев. Об этом в ходе встречи с журналистами сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"На рынке сейчас представлены четыре федеральные программы льготной ипотеки с разными сроками действия и операторами, и это без учета местных инициатив, число которых измеряется уже сотнями. На наш взгляд, более логичным шагом стала бы их унификация в единую долгосрочную программу с фокусом на строительный рынок и поддержкой регионов с недостаточным объемом возводимого жилья. Населению нашей страны это позволит с уверенностью планировать решение жилищных вопросов, обладать четким набором критериев. Особые условия должны быть предоставлены семьям с детьми, населению отдаленных территорий, а также участникам индивидуального жилищного строительства", - сказал Печатников.

При этом банкир отметил, что госпрограмма льготной ипотеки со ставкой 6,5% в текущих условиях вряд ли будет продлена после 1 июля. "Объективно, регионы показывают отличные друг от друга результаты ее реализации. Где-то программа стала серьезным стимулом для роста строительного сектора, а в каких-то субъектах население не ощутило ее действие в достаточной степени, так как объем возводимых объектов остается недостаточным. В этой связи все граждане нашей страны должны иметь возможность доступа к единой программе с основным оператором, понятными сроками реализации и критериями участия в ней", - считает Печатников.

Планы банка по ипотеке

Говоря об ипотечных планах ВТБ на этот год, Печатников отметил, что в банк планирует побить свой личный рекорд, доведя общий объем выданных жилищных кредитов до 1 трлн рублей.

"Ипотека останется в числе динамично растущих сегментов розничного бизнеса, и ВТБ традиционно будет делать акцент на ее развитии. В этом году мы планируем обновить свой рекорд продаж, впервые выдав более 1 трлн рублей жилищных кредитов. Во многом этому будет способствовать наше активное участие в госпрограмме, - отметил Печатников. - Только в первом полугодии мы должны выдать 150 млрд рублей льготных кредитов".

Согласно прогнозам ВТБ, выдачи ипотеки на рынке по итогам первого квартала вырастут на 40-45% и могут превысить 1 трлн рублей. Значительное влияние на рост оказывает льготная ипотека, продажи которой за время работы программы уже превысили отметку в 1,2 трлн рублей.

Расширение льготной ипотеки

26 марта замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин заявил, что Минстрой России совместно с ДОМ.РФ прорабатывают варианты продления и расширения льготной ипотеки. Ранее президент России Владимир Путин поручил до 31 марта представить предложения по реализации льготных ипотечных программ до 2024 года, рассмотрев в том числе возможность снизить ставку по льготной ипотеке для семей с двумя и более детьми.