Российские новостройки подорожали с начала года на 4,7%

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Новостройки на территории России в среднем подорожали на 4,7% - до 74 тыс. рублей за квадратный метр с начала 2021 года. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

Аналитики провели исследование в 70 городах РФ с населением от 300 тыс. человек.

"В I квартале новостройки продолжили дорожать по всей стране. В среднем по стране квадратный метр строящегося жилья стоит 74 тыс. рублей, это на 4,7% дороже, чем в начале года", - говорится в материалах.

За первые три месяца года больше всего подорожали квадратные метры в Ленинградской области (+9,5%), Брянске (+9,2%), Симферополе (+8,8%), Владимире (+8,6%) и Волгограде (+8,6%). В Москве цена квадратного метра в новостройках достигла отметки 271,9 тыс. руб./кв. м (+4,4%), в Московской области - 118,2 тыс. руб./кв. м (+6,1%), в Санкт-Петербурге - 160 тыс. руб./кв. м (+6,4%).

Рост цен остановится, видимо, с ограничением, а в каких-то регионах - и прекращением программы ипотеки с господдержкой, прокомментировал генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. "Однако до 1 июля еще есть время для тех, кто хочет вскочить в последний вагон, и можно предположить, что на волне этого спроса новостройки продолжат дорожать. Во второй же половине года рынок может ждать спад и спроса, и цен", - приводятся его слова в исследовании.