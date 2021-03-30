ДОМ.РФ планирует запустить механизм инфраструктурных облигаций в апреле

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. ДОМ.РФ планирует начать финансировать проекты с использованием механизма инфраструктурных облигаций в апреле 2021 года. Об этом сообщил журналистам во вторник генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Мы готовы в середине апреля выдавать деньги физически [по механизму инфраструктурных облигаций]", - сказал Мутко.

Он добавил, что пилотные проекты по программе реализуют в Тюмени, Тульской и Ростовской областях, а также на Сахалине. Ранее в компании отмечали, что в целом не более 50 регионов России соответствуют критерию по уровню госдолга для того, чтобы воспользоваться инфраструктурными облигациями. Кроме того, применение этого механизма предлагается расширить на объекты социального обслуживания населения, внеуличной транспортной, IT-инфраструктуры, в том числе телекоммуникационные сети.

Ранее правительство РФ утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Программа должна обеспечить доступное финансирование строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья. Денежные средства будут выдаваться на срок до 15 лет под льготную ставку, которая будет обеспечиваться субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ. Для этих целей ДОМ.РФ создал специализированное общество проектного финансирования, которое в ближайшее время приступит к размещению ценных бумаг.