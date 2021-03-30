Мутко назвал ставку по ипотеке в 7,5% оптимальной для поддержания спроса

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Наибольший спрос на жилье наблюдается при ипотечной ставке не выше 7,5%. Поэтому при разработке системных мер поддержки населения со стороны государства стоит ориентироваться на такой показатель ставки по ипотеке, считает генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Мы видим, что наибольший спрос [отмечается], когда ипотека была 7,5% в среднем. Это людям очень выгодно. Вокруг этой ставки можно было бы посмотреть системную меру [поддержки]", - сказал Мутко во вторник журналистам.

По его словам, льготная ипотека на новостройки под 6,5% стала антикризисной мерой, вопрос о продлении этой программы следует принимать ближе к 1 июля 2021 года. В то же время необходимо развивать системные меры поддержки населения по вопросу доступности жилья, которые также включают ипотечные программы, например, для семей с детьми или других категорий граждан, считает Мутко.

Ранее банк ВТБ предложил объединить все федеральные и региональные льготные программы для ипотечных заемщиков в единый проект с определенным набором критериев.