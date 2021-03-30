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ДОМ.РФ и ВШЭ запустят совместный проект аренды жилья для студентов в Москве

Компания передаст 300 квартир в арендном доме университету, который будет субсидировать ставку по аренде для своих студентов, рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. ДОМ.РФ и Высшая школа экономики заключили соглашение, согласно которому компания передаст университету квартиры в одном из арендных домов ДОМ.РФ в Москве для представления их в найм студентам. Об этом сообщил журналистам во вторник генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Мы подписали [соглашение] с Высшей школой экономики, в нашем [арендном] доме в ЖК "Level Амурская" на 300 квартир мы передаем [в аренду жилье] студентам", - сказал Мутко.

Компания предоставит часть квартир в арендном доме университету, который, в свою очередь, будет субсидировать ставку по аренде для своих студентов. Заселение первых студентов в арендный дом планируется 1 сентября.

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