Минстрой представит доработанный законопроект об архитектурной деятельности до конца года

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Доработанный законопроект об архитектурной деятельности в России, касающийся в том числе статуса главного архитектора города, планируется представить на обсуждение до конца 2021 года. Об этом сообщил журналистам во вторник замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на открытии третьего потока образовательной программы "Архитекторы.рф".

Ранее президент Союза архитекторов России Николай Шумаков сообщал ТАСС, что действующий закон "Об архитектурной деятельности в РФ", принятый Госдумой 18 октября 1995 года, утратил актуальность. Предпринимались попытки внести в него изменения. Одна из концепций была разработана еще в 2017 году, однако впоследствии в нее вносились коррективы, поскольку архитектурное сообщество не могло прийти к единому решению.

"Законопроект [об архитектурной деятельности] есть, мы его дорабатываем, думаю, что в течение года он будет представлен на обсуждение", - сказал Стасишин.

В свою очередь, генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко отметил, что следует закрепить в законе авторский надзор архитектора и его контроль за реализацией своих проектов. По его словам, сегодня с юридической точки зрения архитекторы не могут влиять на строительство, поэтому иногда реализованные проекты не соответствуют подготовленным архитектурным концепциям.

Кроме того, говоря о статусе архитекторов, Стасишин отметил необходимость повышения уровня компетенций специалистов в регионах, чему способствует в том числе программа "Архитекторы.рф". Так, стартовал третий поток программы, которая реализуется ДОМ.РФ и институтом "Стрелка" при поддержке правительства РФ и Минстроя. Финалистами третьего потока стали 100 специалистов в сфере архитектуры, урбанистики и градостроительной деятельности. Сегодня в Москве идет первый модуль, который посвящен основополагающим принципам жизнестойких городов. Обучение участников программы планируется завершить в сентябре 2021 года.

"С самого первого потока программа стала знаком качества в подготовке молодых специалистов в сфере архитектуры и управления городами. Из 200 выпускников первых двух потоков 59 получили интересные должности по профилю, переехали в новые города. Из них 35 человек работают в органах государственной власти местного самоуправления, 19 - в центрах компетенций, девять были назначены главными архитекторами городов и областей, заместителями региональных министров", - добавил Мутко.

О программе

Программа "Архитекторы.рф" была запущена в 2018 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Согласно его указу о национальных целях развития страны, городская среда в России должна быть улучшена в полтора раза к 2030 году. Национальный проект "Жилье и городская среда" ставит перед собой задачу сократить вдвое число городов с неблагоприятной средой.