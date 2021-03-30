В Москве жителям передали в собственность 150 нежилых помещений в многоквартирных домах

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Передача жителям в долевую собственность нежилых помещений в многоквартирных домах продолжается в Москве, власти приняли решение в отношении 150 помещений. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

"Правительство Москвы откажется от права собственности в отношении 150 нежилых помещений (чердаков, подвалов и других) в многоквартирных домах, что позволит оформить их в общую долевую собственность жителей. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Общая площадь передаваемых помещений составит свыше 21 тыс. кв. м. Как правило, в них размещаются инженерные системы домов. Кроме того, в этих помещениях могут быть организованы рабочие места консьержей, оборудованы места для хранения велосипедов, детских колясок и т.д., следует из сообщения.

В материале отмечается, что последние годы правительство Москвы ведет системную работу по передаче жителям нежилых помещений в многоквартирных домах, ранее находившихся в собственности города. Начиная с декабря 2014 года были приняты решения об отказе от права собственности города Москвы на более 2,3 тыс. объектов недвижимого имущества общей площадью свыше 250 тыс. кв. м.

"После завершения необходимых процедур владельцы квартир в многоквартирных домах вправе инициировать государственную регистрацию права общей долевой собственности и использовать эти нежилые помещения для своих нужд. Работа по передаче нежилых помещений в многоквартирных домах в общую долевую собственность жителей будет продолжена", - добавляется в сообщении.