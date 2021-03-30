Росстат пересмотрел данные по вводу жилья в 2020 году

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Росстат актуализировал данные по вводу жилья на территории Российской Федерации по итогам 2020 года, показатель составил 82,2 млн кв. м. Это следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.

Ранее Росстат сообщал, что объемы ввода жилья в России по итогам 2020 года составили 80,6 млн кв. м - на 1,8% меньше по сравнению с 2019 годом.

Согласно обновленным данным Росстата, итоговый показатель ввода жилья на территории России в 2020 году составил 82,2 млн кв. м. Достигнутый результат выше объемов ввода жилой недвижимости за предшествующий 2019 год на 143 тыс. кв. м. Из общего объема ввода многоквартирные дома составляют 42,4 млн кв. м, индивидуального жилищного строительства - 39,8 млн кв. м.

Данные Росстата показывают, что за прошлый год рынок жилищного строительства России немного вырос, прокомментировал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, стройка всегда тяжело переносила кризисы, и тот факт, что ей удалось "не упасть", говорит о своевременности и актуальности тех антикризисных мер, которые были реализованы по поручению президента. "Важно и то, что мы смогли создать заделы на будущее, на 17% увеличив объемы выдачи новых разрешений на строительство по сравнению с 2019 годом. Это позволит нам и дальше наращивать темпы строительства и двигаться к реализации плана по строительству 1 млрд квадратных метров современного и качественного жилья к 2030 году", - цитирует вице-премьера его пресс-служба.

Несмотря на вызовы 2020 года, строительная отрасль смогла не просто сохранить темпы строительства, но и увеличить их в сравнении с результатами прошлого года, отметил, в свою очередь, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. По его словам, такие показатели обеспечила консолидация усилий всех участников отрасли, а также слаженные действия регионов и федерального центра. "Работа, проведенная субъектами России, заслуживает отдельного внимания. Именно благодаря оперативным действиям на меняющиеся условия удалось добиться таких показателей ввода", - цитирует пресс-служба Минстроя Файзуллина.

Разрешения на строительство

Как уточнили в пресс-службе Хуснуллина, по итогам 2020 года возросло и количество выданных разрешений на строительство многоквартирных домов по сравнению с 2019 годом, объем жилой площади по этим разрешениям составил 28,2 млн кв. м. В пресс-службе добавили, что с начала 2021 года по 26 марта в России в общей сложности выдано 755 разрешений на строительство многоквартирных домов суммарной жилой площадью 6,4 млн кв. м. Суммарная площадь по выданным разрешениям на строительство возросла по сравнению с I кварталом 2020 года на 37%.

Плановый показатель ввода по итогам 2021 года установлен на уровне 78 млн кв. м жилья. Согласно указу президента о национальных целях развития России, к 2030 году ежегодный ввод жилья должен достичь 120 млн кв. м. К этому времени в стране совокупно должно быть построено более 1 млрд кв. м жилья.