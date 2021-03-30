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"Опора России" прогнозирует расторжение до 10% договоров по программе льготной ипотеки

Вице-президент организации Евгений Шлеменков отметил, что ситуация с расторжением договоров сложная, хоть и не приобрела массовый характер

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Общественная организация "Опора России" прогнозирует, что банки расторгнут до 10% договоров по программе льготной ипотеки. Об этом заявил вице-президент организации Евгений Шлеменков в интервью телеканалу РБК во вторник.

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"Банки разрывают договора ипотечные и выставляют на продажу квартиры, это в самом деле. Можно было догадаться, что [условия выдачи льготной ипотеки] приведут к такой ситуации. <…> Я думаю, что речь идет не о десятках процентов, но процентов 7-8, а может и 10 процентов договоров ипотеки обслуживаться не смогут", - сказал он.

Шлеменков также отметил, что ситуация с расторжением договоров сложная, хоть и не приобрела массовый характер.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля прошлого года. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.

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