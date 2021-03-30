Средняя ставка по ипотеке в России в феврале увеличилась до 7,26%

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Средневзвешенная ставка по выданным в феврале 2021 года в РФ ипотечным кредитам увеличилась на 0,03 процентного пункта (п. п.) по сравнению с январем 2021 года и составила 7,26%, следует из данных Банка России.

По статистике ЦБ, в феврале 2021 года банки выдали более 144,9 тыс. ипотечных кредитов почти на 403,2 млрд рублей, что на 33% больше, чем годом ранее по количеству и на 78% - по объему. При этом по сравнению с январем 2021 года число выданных ипотек увеличилось на 52%, а объем выдачи - на 55%.

Средневзвешенный срок кредитования по ипотекам, выданным в феврале 2021 года, превысил 19 лет.

Общий банковский портфель ипотечных кредитов к 1 марта увеличился до 9,5 трлн рублей, за год рост составил 25%.