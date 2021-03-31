Аналитики не ожидают рекордного объема выдачи ипотечных кредитов по итогам 2021 года

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2021 году не превзойдет рекордный показатель 2020 года, когда банки выдали 1,7 млн ипотечных ссуд (+35% к 2019 году) на сумму 4,3 трлн руб. (+51%). Об этом говорится в прогнозе рейтингового агентства "Эксперт РА".

"При существующих базовых макропредпосылках, даже при продлении госпрограммы до конца 2021 года с сохранением ее текущих условий, рынок не достигнет рекорда прошлого года. Причины - реализовавшийся с опережением в 2020 году спрос, в том числе исчерпание его инвестиционной составляющей, снижение базы новых платежеспособных заемщиков в связи с сокращением реальных доходов населения, а также стабилизация объемов рефинансирования в условиях завершения цикла снижения ипотечных ставок", - полагают эксперты.

Если госпрограмма льготной ипотеки под 6,5% будет завершена в I полугодии 2021 года, то во второй половине года застройщики приостановят повышение цен, чтобы поддержать спрос, считают аналитики. Ограничивать спрос на жилье, по их мнению, будет рост цен. При продлении госпрограммы кредитования по льготной ставке 6,5% объем выдач может составить 4-4,1 трлн руб. в 2021 году. Средневзвешенная ставка в таком случае будет находиться на уровне 7-7,5% при условии нахождения ключевой ставки ЦБ в интервале 4,5-5%. "При этом, если госпрограмма льготной ипотеки завершится к 1 июля 2021 года, как и планируется на текущий момент, или будет существенно изменена, то во второй половине года можно ожидать дальнейшего роста средней ставки - до 7,5-8%", - отмечается в прогнозе. Во II полугодии 2021 года эксперты ожидают роста объема просроченной задолженности по ипотеке на 12-15% в связи с реализацией рисков по реструктурированным в пандемию ссудам.

В агентстве полагают, что госпрограмма льготной ипотеки завершится в планируемый срок 1 июля 2021 года, но может быть продолжена в отдельных регионах.

"Мы предполагаем, что в первой половине 2021 году возможен некоторый рост объема ввода жилья застройщиками в связи с тем, что они будут стремиться успеть реализовать часть площадей до конца льготной госпрограммы, однако по итогам года значительного увеличения количества построенных квадратных метров жилья не ожидается", - указали эксперты.

Итоги года

Рекордные объемы ипотечного кредитования в РФ привели к ускорению в 2020 году темпа прироста ипотечного портфеля до 21% против 17% годом ранее, а объем ипотечной задолженности превысил 9 трлн руб. на начало 2021 года. Доля кредитов с первоначальным взносом более 20% выросла с 59% до 63% в 2020 году, говорится в материалах рейтингового агентства "Эксперт РА".

Большинство банков из топ-20 по объемам ипотечного кредитования по итогам 2020 года показали существенный прирост выдачи ипотечных ссуд. Так, наибольшие темпы прироста продемонстрировали находящиеся на санации Минбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк (+830% и +605% соответственно). В 2020 году ипотечные выдачи у госбанков в среднем росли быстрее, чем у частных игроков, - 57% против 41%, отметили в агентстве.