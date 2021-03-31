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"Известия": новых собственников жилья могут обязать оплачивать долги за ЖКУ экс-владельцев

Ассоциация "ЖКХ и городская среда" направила в Минстрой соответствующий законопроект
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Ассоциация "ЖКХ и городская среда" направила в Минстрой РФ законопроект, обязывающий новых собственников квартир выплачивать долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) предыдущих владельцев. Об этом сообщает газета "Известия" в среду.

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Часто после смены собственника управляющие компании не могут найти бывшего владельца, поэтому долги за ЖКУ постоянно увеличиваются.

Сейчас при продаже квартиры долги за капремонт переходят к новому владельцу, а остальная задолженность - коммунальные услуги, управление, содержание и текущий ремонт, остается за старым собственником. Ассоциация "ЖКХ и городская среда" предлагает при смене собственника также передавать задолженности за ЖКУ, управление, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Соответствующий законопроект ассоциация направила в Минстрой, поясняет газета, ссылаясь на документ.

"Поправки простимулируют покупателей квартир запрашивать у продавцов справки об отсутствии долгов", - уточнил изданию заместитель генерального директора ассоциации "ЖКХ и городская среда" Дмитрий Гордеев. Если долг есть, то приобретатель будет заинтересован в том, чтобы он был погашен, добавил он.

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