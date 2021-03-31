Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Москва и Санкт-Петербург попали в топ-10 мирового рейтинга по росту цен на жилье по итогам 2020 года. Такие данные содержатся в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

Аналитики изучили изменение средней стоимости жилья в 150 городах мира на основе официальной статистики.

"Москва год назад находилась только на 69-м месте, однако в IV квартале 2020 года поднялась на седьмую позицию с ростом цен на 21,1% (+4% в 2019 году). Санкт-Петербург сохранил свою позицию - пятая строчка рейтинга с положительной динамикой в 25,4% (+12,4% в 2019 году)", - говорится в материалах.

В течение всего 2020 года рост цен на жилье в Москве поддерживался активным спросом и не останавливался ни в карантинные месяцы, ни после, прокомментировала директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. "Особенно положительная динамика стала заметна во втором полугодии, когда началось снятие запретов, и отложенный спрос конвертировался в сделки. Рост показателя только ускорился на фоне снижения ключевой ставки, доступности ипотечного кредитования и снижения ставок по банковским вкладам", - приводятся ее слова в исследовании. В Санкт-Петербурге рост цен был обусловлен сокращением объема предложения на фоне замедления строительства и также высоким спросом, считают в Knight Frank.

Согласно исследованию, по итогам 2020 года самый быстрый темп роста цен был зафиксирован в турецких и российских городах. Так, Анкара за год поднялась с 13-го (+10,2%) на первое место (+30,2%), Измир - с 11-го (+10,3%) на второе (+29,4%), а Стамбул - с 76-го (+3,6%) на третье (+27,9%). Увеличение цен зафиксировано в 81% городов, вошедших в исследование, при этом в 20% из них рост цен был двузначный, уточняется в материалах.