Росреестр связал проблему регистрации "Елисеевского" с учетом в кадастре части помещений

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Проблема с регистрацией "Елисеевского магазина" в Москве на Тверской улице связана с тем, что одно из помещений магазина площадью более 1,5 тыс. кв. м не учтено в государственном кадастре в качестве самостоятельного объекта. Об этом сообщает в среду пресс-служба управления Росреестра по Москве.

"Относительно нежилого помещения площадью 564,9 кв. м управлением 25.01.2021 года осуществлена регистрация права собственности ООО "Елисеевский магазин". Незарегистрированное помещение (1 513,6 кв. м) входит в состав другого нежилого помещения и не учтено в государственном кадастре недвижимости как самостоятельный объект недвижимого имущества", - говорится в ответе управления.

Также в пресс-службе управления добавили, что для раздела помещений правообладатель должен подать в Росреестр заявление и необходимые документы. В конце 2018 года Арбитражный суд города Москвы определил зарегистрировать переход права собственности от города Москвы к ООО "Елисеевский магазин" на нежилые помещения площадью 564,9 кв. м и более 1,5 тыс. кв. м на Тверской улице, дом 14.

Ранее гендиректор Елисеевского магазина Наталья Харитонова сообщила ТАСС, что компания "Алые паруса" прекратит в апреле управление магазином "Елисеевский" в центре Москвы.

О судебных разбирательствах между "Елисеевским" и Росреестром

Судебные споры между ООО "Елисеевский магазин", управлением Росреестра по Москве и департаментом городского имущества города Москвы начались в 2019 году. Из материалов дела следует, что в конце 2015 года ОАО "Елисеевский магазин" заключил договор купли-продажи нежилого помещения на Тверской улице, дом 14 с ГУП "Московское имущество" (подведомственному департаменту городского имущества города Москвы - прим. ТАСС). В августе 2019 года ООО "Елисеевский магазин" подал в управление Росреестра по Москве заявление о регистрации прав на два нежилых помещения по указанному адресу. Однако управление приостановило государственную регистрацию прав "Елисеевского магазина", сославшись на то, что компания не предоставила второго подлинника договора купли-продажи, который был заключен между ГУП "РЭМ" (прежнее наименование ГУП "Московское имущество" - прим. ТАСС) и компанией. В связи с этим представители "Елисеевского магазина" и обратились в Арбитражный суд города Москвы.

В начале 2020 год суд признал незаконным решение управления Росреестра по Москве и обязал его осуществить государственную регистрацию перехода права собственности "Елисеевского магазина" на два помещения площадью 564,9 кв. м и 1,5 тыс. кв. м в здании на Тверской улице, дом 14. Апелляционная и кассационная жалобы управления Росреестра по Москве также были отклонены. Суды разных инстанций пришли к выводу, что "оспариваемое приостановление регистрации нарушает права общества, лишает его права собственности на недвижимое имущество", говорится в материалах дела.

Кроме того, "Елисеевский магазин" через суд попытался взыскать с управления Росреестра по Москве 4 млн рублей судебных расходов. В итоге 25 января 2021 года Арбитражный суд города Москвы постановил взыскать с управления 300 тыс. рублей. Также компания обратилась в суд с заявлением о наложении судебного штрафа в 100 тыс. рублей на управление за неисполнение решения Арбитражного суда по регистрации недвижимости. Очередное заседание по этому вопросу перенесено на 19 апреля 2021 года.