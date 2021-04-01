В России перестал действовать беззаявительный порядок получения субсидий по ЖКХ

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКХ для малоимущих граждан перестает действовать в России 1 апреля 2021 года. Теперь, как и в прошлые годы, для получения субсидий граждане раз в полгода должны лично посещать органы социальной защиты и предоставлять документы об отсутствии задолженности за коммунальные услуги и об уровне доходов.

С апреля 2020 года в связи с пандемией социально незащищенные категории граждан могли получить господдержку на последующие шесть месяцев без подачи заявлений и документов. Изначально предполагалось, что такой порядок продлится до начала октября 2020 года, однако по многочисленным просьбам, в том числе Общероссийского народного фронта, правительство РФ продлило его, сначала - до конца 2020 года, потом - до 1 апреля 2021 года. Получателями субсидии являются российские семьи, которые тратят на оплату по ЖКУ больше 22% от совокупного дохода. В отдельных регионах этот уровень меньше.

Очевидных предпосылок для прекращения действия беззаявительного порядка предоставления субсидий на оплату ЖКХ в России пока нет, высказал мнение ТАСС эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "Если государство смогло в течение года обеспечить выплаты, то это могло бы стать постоянным решением. Думаю, что правительству под силу в рамках программ цифровизации перейти от заявительного порядка начисления субсидий по ЖКХ к автоматическому оказанию адресной помощи с одновременным снижением максимальной доли расходов граждан на коммуналку с 22% до 15% в течение ближайших лет", - считает он.

Когда-нибудь бессрочная выдача субсидий на ЖКХ гражданам должна была прекратиться, поскольку эта мера принималась в связи с пандемией, в том числе, из-за невозможности посещать инстанции в период самоизоляции, прокомментировала исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. Однако, по ее словам, последствия пандемийного года никуда не делись, многие люди ухудшили свое финансовое положение, тогда как субсидии не выдаются гражданам при наличии долгов, а бывают ситуации, когда заплатить их просто нечем.

"Наверное, правильно периодически подтверждать уровень доходов, состояние семьи, уровень платежей. Но при этом процедура выдачи субсидий, безусловно, по-прежнему нуждается в совершенствовании. Мы, и общественный совет Минстроя, и Общественная палата РФ, неоднократно направляли предложения в правительство РФ пересмотреть процедуру выдачи субсидий на оплату ЖКУ. В первую очередь - ограничиться только предоставлением заявления на субсидию, потому что все остальные документы можно получить в рамках межведомственного взаимодействия", - сказала собеседница информагентства.

Как сообщалось, с 1 июля 2021 года для получения субсидии за ЖКХ не нужно будет предоставлять справку об отсутствии задолженности. Эти сведения органы соцзащиты будут получать из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), а размещать там информацию будут обязаны управляющие организации.