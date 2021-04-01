Первые проекты по программе низкомаржинальных застройщиков могут одобрить в апреле

МОСКВА 1 апреля. /ТАСС/. Первые жилищные проекты для участия в программе поддержки низкомаржинальных застройщиков могут одобрить в апреле 2021 года. Об этом сообщил в четверг директор подразделения "Государственные программы в жилищной сфере" ДОМ.РФ Виталий Насонов на совещании по проектному финансированию низкомаржинальных проектов.

Правительство РФ в конце прошлого года утвердило правила и порядок реализации программы субсидирования кредитов девелоперам с низкомаржинальными проектами. В рамках программы планируется оказать поддержку отрасли в объеме до 6,2 млрд рублей, ДОМ.РФ является ее оператором.

"На сегодняшний день в программу заявлено более 60 проектов, которые в разной стадии проработки находятся у кредиторов. Уже в апреле пройдет первое заседание комиссии, созданной Минстроем, где будут одобрены первые проекты для участия в программе", - сказал он.

Насонов напомнил, что в программе участвуют 12 кредиторов, которым в феврале 2021 года были установлены лимиты. Полный перечень опубликован на сайте ДОМ.РФ, среди них Сбербанк, Банк ДОМ.РФ, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и другие.

По условиям программы, кредитные организации-участники программы будут предоставлять проектное финансирование по льготной ставке застройщикам по объектам с низкой маржинальностью. Возмещение недополученных доходов будет осуществляться за счет бюджетных средств. Планируемая стоимость строительства проекта в соответствии с проектной декларацией застройщика ограничена 500 млн рублей, однако, как сообщалось, этот критерий программы может быть пересмотрен.

Строительство должно вестись в тех регионах, в которых среднедушевые доходы за первый квартал 2020 года на 15 или более процентов ниже среднедушевых доходов в целом по России. По данным Росстата, среднедушевые денежные доходы населения по России (по новой методологии) за первый квартал 2020 года составляли 31 518 рублей. Программа будет применяться в 49 регионах со среднедушевым доходом менее 26 790 рублей.