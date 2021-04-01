Объем денег на счетах эскроу в долевом строительстве превысил 1,4 трлн рублей

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Объем средств на счетах эскроу в рамках долевого строительства жилья на 1 марта этого года превысил отметку в 1,41 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

"Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 марта 2021 года превысил 1,41 трлн рублей. При этом 213,2 млрд рублей со счетов эскроу по завершенным проектам строительства уже перечислено застройщикам или в погашение кредитов на строительство объектов", - отмечается в сообщении.

Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, составляет более 3,28 трлн рублей, следует из данных регулятора.

В ЦБ РФ также уточнили, что в феврале показатели проектного финансирования строительства жилья продолжили расти, в том числе благодаря мерам государственной поддержки.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, а застройщик реализует проект за счет кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщик может только после ввода объекта в эксплуатацию.