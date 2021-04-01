Минстрой: около 700 участков может быть использовано под комплексное развитие в России

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Порядка 700 земельных участков по всей России может быть использовано под проекты комплексного развития территорий. Об этом сообщила директор департамента жилищной политики Минстроя РФ Ольга Корниенко на круглом столе Совета Федерации "Проблемы создания объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов жилой застройки".

"Мы собрали с субъектов предварительную информацию о том, какой объем проектов комплексного развития территорий может быть реализован по стране. Полагаем, но сейчас еще уточняем эту информацию, что это должно составить порядка 700 земельных участков, которые могут быть использованы в рамках комплексного развития территорий", - сказала Корниенко.

Сегодня Минстрой РФ готовит рекомендации для регионов по комплексному развитию территорий и собирает информацию о том, с какими проблемами сталкиваются субъекты при реализации подобных проектов.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение как аварийного, так и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.