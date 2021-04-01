ДОМ.РФ предложил распространить налоговые вычеты на проекты комплексного развития

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Инвестиционный налоговый вычет и льготы на создание социальных объектов следует распространить и на проекты комплексного развития территорий. Такое предложение высказал директор подразделения "Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура" ДОМ.РФ Андрей Балук на круглом столе Совета Федерации "Проблемы создания объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов жилой застройки".

"К сожалению, не внесли изменения в Налоговый кодекс РФ, который предоставляет [возможность] проектам комплексного освоения с помощью закона субъекта РФ установить право на применение инвестиционного налогового вычета и более 80% - на создание объектов социальной инфраструктуры. И в этом отношении просим рекомендовать и внести изменения в Налоговый кодекс РФ, установив аналогичную норму в отношении договоров [проектов] комплексного развития территорий", - сказал Балук.

Он также напомнил, что в феврале были приняты правила предоставления субсидий на софинансирование расходов по созданию школ. На эти цели до 2038 года предусматривается 516 млрд рублей. ДОМ.РФ предлагает применить аналогичный механизм для строительство детских садов и медицинских учреждений, особенно поликлиник.

Балук добавил, что только несколько регионов России имеют возможность строить социальную инфраструктуру при комплексных проектах без привлечения бюджетных средств. "В среднем по России стоимость 1 кв. м жилья экономического класса составляет 30 тыс. рублей. Если мы в проект погружаем детские сады, школы, поликлиники, мы утяжеляем проект в среднем на 1 кв. м на 10-12 тыс. рублей", - отметил он.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение как аварийного, так и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.