В Белгородской области расширят программу переселения из ветхого жилья

ТАСС, 1 апреля. Власти Белгородской области в 2021 году расширят программу расселения по нацпроекту "Жилье и городская среда". Дополнительно расселить планируется 13 аварийных домов на территории пяти районов, сообщил в четверг в своем Telegram-канале врио губернатора области Вячеслав Гладков.

"Мы расширяем региональную программу расселения. В планах в текущем году предоставить новое жилье 202 белгородцам. 13 подлежащих сносу домов находятся на территории Белгородского, Волоконовского, Краснояружского, Прохоровского районов и Старооскольского городского округа", - написал Гладков.

Как отметил Гладков, в 2021 году в рамках работы по нацпроекту в новые квартиры из аварийных домов переедет более 1,3 тыс. жителей региона. На эти цели направят около 1 млрд рублей.