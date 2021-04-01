Российские банки начнут тестировать цифровую ипотеку в мае

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Пилотный проект по проведению ипотечных сделок в цифровом формате начнется в России в мае. Об этом говорится в сообщении Ассоциации банков России по итогам встречи с представителями ДОМ.РФ.

"Сейчас идет процесс подготовки необходимых нормативных изменений. Старт пилотного проекта ожидается в мае текущего года. Сейчас в нем участвуют Сбербанк, Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, ряд кредиторов, работающих с компанией "Регион", - отмечается в сообщении.

В ходе встречи директор подразделения развития ипотечного рынка ДОМ.РФ Ольга Шайморданова отметила, что цель проекта - увеличение количества выпускаемых банками электронных закладных за счет улучшения бизнес-процесса по их выпуску и сопровождению.

Проект реализуется на платформе "Мастерчейн" и предусматривает электронную регистрацию ипотеки в Росреестре и передачу электронной закладной в депозитарий, уточнили в ассоциации.

В начале января первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова в рамках видеопроекта ТАСС Fintech Show заявляла, что регулятор совместно с участниками рынка прорабатывает возможность запуска цифровой ипотеки с использованием технологии распределенного реестра. По мнению первого зампреда ЦБ, этот проект будет востребован на рынке, поскольку позволит сделать процессы "бесшовными", а также отказаться от "рутинных старых технологических решений".