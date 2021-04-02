Эксперты: объем инвестиций в коммерческую недвижимость России может увеличиться на 30%

МОСКВА 2 апреля. /ТАСС/. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России может увеличиться на 30% (до €3,5 млрд) в 2021 году в связи с отложенным спросом, сформировавшимся в пандемию. Такие данные содержатся в аналитическом отчете Marketbeat Lite, подготовленном консалтинговой компанией Cushman & Wakefield, который есть в распоряжении ТАСС.

"Согласно прогнозам, в 2021 году объем инвестиционных сделок на рынке коммерческой недвижимости России составит €3,5 млрд, что почти на 30% выше, чем годом ранее", - говорится в материалах с уточнением, что общая сумма инвестиционных сделок в январе - феврале 2021 года составила €370 млн.

Рост инвестиций в коммерческую недвижимость России ожидается в связи с тем, что из-за пандемии цикл подготовки сделок увеличился, сформировался отложенный спрос на инвестиционные активы, который будет реализовываться в 2021 году, пояснил ТАСС Денис Соколов, партнер, руководитель департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield.

В компании напомнили, что в 2020 году объемы инвестиций в коммерческую недвижимость России из-за пандемии оказались предсказуемо низкими - €2,7 млрд, что на 22% ниже, чем в 2019 году. Свой вклад в снижение внесла и девальвация рубля.

Согласно исследованию консалтинговой компании CBRE, в I квартале 2021 года на Москву пришелся только 51% инвестиций в общем объеме инвестиций в недвижимость РФ, тогда как в январе - марте 2020 года доля столицы составляла 88%. Доля Санкт-Петербурга в первые три месяца года составила 46%, на региональных рынках активность сохраняется на низком уровне - 3% инвестиций.