Суд обязал собственника отреставрировать здание на Большой Ордынке в Москве

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Собственника дома на Большой Ордынке в Москве по решению районного суда Нижнего Новгорода обязали провести реставрацию здания. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

Дом 17, стр. 1 на Большой Ордынке обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. Здесь в 1938-1966 годах в семье писателя Ардова, приезжая в Москву, жила Анна Ахматова.

"Собственник части памятника на Большой Ордынке, согласно официальным срокам, должен был еще в 2019 году представить в Мосгорнаследие проект реставрации, а затем перейти к работам. Так как этого не произошло, было возбуждено и передано в суд административное дело. В итоге собственника оштрафовали и привлекли к ответственности", - сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что юридическое лицо собственника было зарегистрировано в Нижнем Новгороде, поэтому решение о привлечение к ответственности принимал Приокский районный суд Нижнего Новгорода.

"Это нераспространенная практика, чаще всего такие дела проходят через столичные суды. Однако строгое решение наших коллег из Нижнего Новгорода еще раз подтверждает: практика привлечения лиц к административной ответственности за нарушение требований законодательства об объектах культурного наследия в Москве не отличается от практики в иных субъектах Российской Федерации", - добавил Емельянов.

После решения суда собственник обратился в Мосгорнаследие с просьбой продлить сроки разработки проекта, а также уведомил ведомство, что уже заключил контракт на разработку проекта реставрации.