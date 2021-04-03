Замглавы Минстроя назвал преждевременным разрешение сносить не несущие стены без надзора

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Минстрой России считает преждевременным предложение экспертов о разрешении сносить не несущие стены без согласования с надзорными органами в случае, если перепланировка не несет ущерба для других жильцов и самого здания. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

"Мы только недавно ужесточили правила согласования перепланировок в квартирах. Поэтому ослабление считаем преждевременным - нам надо посмотреть, как работает этот механизм", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в 2020 году были введены штрафы для должностных и юридических лиц за незаконную перепланировку жилья и иных, в том числе подвальных, помещений в многоквартирных домах. Это устранило правовой пробел, при котором на собственников бизнеса на первых этажах раньше не было мер воздействия.

Егоров добавил, что снос стен, которые не выполняют несущего назначения, все равно может сказаться на характеристиках проживания в доме, например, усилить слышимость между квартирами на разных этажах.