В кабмине не поддержали наделение жильцов правом выбирать аудиторов для оценки работы УК

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Наделение общего собрания собственников квартир правом выбора аудиторской организации для проверки работы управляющей компании (УК) станет избыточной мерой, так как механизмы контроля со стороны жильцов в действующем законодательстве уже предусмотрены. Об этом говорится в проекте отзыва правительства на законопроект депутатов от ЛДПР, подготовленном комиссией кабмина по законопроектной деятельности (текст есть в распоряжении ТАСС).

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в проекте отзыва.

Законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2020 года. Он предусматривает наделение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме полномочиями по принятию решения о выборе аудиторской организации для проведения проверки работы УК в случае "сомнения собственников многоквартирного дома в добросовестном, надлежащем исполнении" ею своих договорных обязательств.

"При этом основания возникновения таких сомнений, а также критерии их определения и проверки достоверности законопроектом не определены. Также не определены условия и порядок отбора аудиторской организации. Кроме того, терминология законопроекта не соответствует положениям федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", - говорится в проекте отзыва.

В правительстве указывают на то, что "действующим жилищным законодательством предусмотрены достаточные механизмы по контролю за исполнением управляющей организацией" заключенного с ней договора. В частности, жильцы вправе получать информацию об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, об оказанных услугах и выполненных работах. Кроме того, управляющая компания ежегодно отчитывается перед собственниками. "Договором управления могут быть предусмотрены и иные формы и мероприятия по контролю за его исполнением, включая сроки и порядок их проведения", - сказано в тексте.