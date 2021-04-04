Аналитики зафиксировали рост стоимости аренды жилья на майские праздники

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Посуточная аренда жилья на период майских праздников в целом по России подорожала на 20% по сравнению с майскими каникулами 2019 года. Об этом ТАСС сообщил основатель, владелец и генеральный директор российского онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья "Суточно.ру" Юрий Кузнецов.

"По сравнению с майскими каникулами 2019 года стоимость бронирования жилья в среднем по России увеличилась на 20%. Рост цен произошел в основном на курортах - за счет повышения спроса", - сказал собеседник информагентства.

В частности, в Калининграде стоимость бронирований в среднем выросла на 14% - до 2 120 рублей за сутки. В Кисловодске аренда жилья в среднем составляет 2 010 рублей за сутки (плюс 6%), в Сочи - 3 030 рублей (плюс 16%), в Ялте - 3 050 рублей (плюс 24%), в Севастополе - 2 830 рублей (плюс 19%). При этом, по словам Кузнецова, во многих городах-миллионниках средняя стоимость незначительно сократилась. Так, в Москве туристы сейчас бронируют жилье в среднем за 3 470 рублей за сутки (минус 1% по сравнению с 2019 годом), в Санкт-Петербурге - за 3 150 рублей (минус 7%).

В топ-10 российских городов по числу бронирований на майские праздники в 2021 году вошли Санкт-Петербург, Севастополь, Ялта, Казань, Кисловодск, Калининград, Сочи, Москва, Волгоград, Алушта, отмечают в "Суточно.ру". По словам Кузнецова, в сравнении с маем 2019 года этот список практически не изменился, главное отличие - заметный рост спроса на курорты Крыма - примерно на 30%.

На многих курортах России продолжительность отдыха на майских каникулах в этом году увеличится, добавил Кузнецов. Так, в Кисловодск россияне едут в среднем на семь суток (в 2019 году - на шесть суток), в Сочи - на восемь суток (в 2019 году - на шесть суток), в Ялту - на семь суток (в 2019 году - на пять суток). В Севастополе длительность бронирования осталась на прежнем уровне - в среднем пять суток. Примерно на тот же срок, что и на майских праздниках 2019 года, россияне бронируют отдых в Москве - в среднем на трое суток, в Санкт-Петербурге - на пять суток, в Казани - на трое-четверо суток, в Калининграде - на пять суток.

Кроме того, спрос на предстоящие майские каникулы сместился с объектов отельного типа на квартиры и дома, которые остаются в полном распоряжении гостя и где нет посторонних, отметил Кузнецов. "Люди и на отдыхе стремятся к самоизоляции", - уточнил собеседник информагентства.