В Хабаровске направят свыше 100 млн рублей на ввод дома дольщиков

ХАБАРОВСК, 5 апреля. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства и власти Хабаровского края направят средства на завершение строительства долгостроя, возводившегося с участием дольщиков, который должны были сдать 16 лет назад. Об этом сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале в понедельник.

"Будет выделено 102,221 млн рублей на то, чтобы завершить самый скандальный и самый старый долгострой на улице Фрунзе в Хабаровске: 85,9 млн дает Федеральный фонд защиты прав обманутых дольщиков, еще 16,4 млн софинансируем из краевой казны", - написал Дегтярев.

Речь идет о 21-этажном доме, который еще в 2005 году обязывалось сдать в эксплуатацию ООО "Мир-Автаркия". Однако стройка затянулась, а после 2019 года никакие работы на объекте не велись. Потенциальные владельцы 66 квартир общей площадью свыше 6,9 тыс. кв. м после банкротства застройщика почти в полном составе объединились в ЖСК "Утес". Дегтярев добавил, что покупатели квартир теперь дождутся ключей. "Пока понадобится время на получение заключения Главгосэкспертизы, уточнение ПСД, оформление документов от участников ЖСК "Утес" и подбор подрядной организации. Поручил региональному Минстрою не затягивать - чтобы как минимум в августе работа была начата", - написал Дегтярев.

Сейчас готовность дома оценивается в 70%. По дому на улице Фрунзе, по словам министра строительства края Андрея Чекулаева, которые приводятся на сайте правительства региона, необходимо провести коммуникации, проверить кровлю, завершить фасадные работы.

Регион в прошлом году заключил с Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства соглашения о завершении возведения 11 домов, квартиры в которых ждут 1 044 человека. По предварительным расчетам, общая сумма затрат составит 2,6 млрд рублей. 16% - доля краевого бюджета, соответствующие расходы заложены на этот год. Четыре здания планируется достроить. Свои квартиры получат 960 жителей края. По 31 дольщику имеется решение о выплате денежной компенсации, вопрос относительно квартир еще 84 человек - в стадии принятия такого решения.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил властям Хабаровского края за два года полностью решить проблему с долгостроями и помочь обманутым дольщикам. В регионе 35 проблемных объектов. Это треть от общего числа долгостроев всего Дальневосточного федерального округа. Договоры с физлицами имеются по 17 объектам, всего там насчитывается 1 127 обманутых дольщиков.