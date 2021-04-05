Росреестр предложил легализовать построенные в советский период дачи без документов

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Росреестр предложил узаконить оформление построенных хозспособом в советский период жилых домов, у владельцев которых нет необходимых документов для такого оформления. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на законопроект о расширении механизма дачной амнистии.

В конце декабря ТАСС сообщал, что Росреестр предложил включить в дачную амнистию возможность переоформить права на недвижимость с помощью документов старого образца и предоставить гражданам право узаконить построенные жилые дома на участках, по которым отсутствуют правоустанавливающие документы. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, в настоящее время документ проходит процедуру общественного обсуждения.

Многие граждане сегодня лишены возможности оформить право собственности на свои жилые дома, хотя пользуются ими долгие годы, большинство - еще с советских времен, прокомментировал заместитель руководителя Росреестра Алексея Бутовецкий. По его словам, проблема - в отсутствии необходимых документов как на сами жилые дома, так и на участки под ними, и, соответственно, в невозможности оформить одно без другого.

"Эти дома могут числиться учтенными в старых документах совхозного (колхозного) учета, похозяйственного учета бывших поселковых советов, в учетных документах бывших БТИ. Однако этого сейчас недостаточно для внесудебного и простого оформления прав. Законопроект предлагает комплексное решение вопроса: в упрощенном порядке оформить права на жилые дома, построенные еще в советский период, и земельные участки под ними в собственность бесплатно", - цитирует пресс-служба Бутовецкого.

Для того, чтобы воспользоваться таким упрощенным порядком, жилой дом должен отвечать нескольким требованиям: должен быть построен до мая 1998 года (период до вступления в силу первого Градостроительного кодекса РФ), находиться в границах населенного пункта, быть расположенным на государственной или муниципальной земле.

"Граждане должны будут подать заявление в орган местного самоуправления о предоставлении участка под существующим домом и приложить любой документ, подтверждающий факт владения домом (документы о выделении земли, об уплате коммунальных услуг, документ о проведении государственного технического учета и (или) технической инвентаризации)", - пояснили в Росреестре. Регистрацию права собственности предлагается осуществлять одновременно и на земельный участок, и на сам жилой дом.

О дачной амнистии

С 2006 года дачной амнистией воспользовались более 14 млн заявителей, сообщили в Росреестре. Дачной амнистией называют упрощенный порядок оформления прав граждан на участки и отдельные виды зданий и сооружений, в том числе, дачные и садовые дома, гаражи и хозяйственные постройки. При таком порядке не требуются разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Среди регионов, где дачная амнистия пользуется наибольшей популярностью, Республика Дагестан, Иркутская область, Красноярский край, Волгоградская область и Республика Татарстан. 18 ноября 2020 года Государственная Дума приняла закон о продлении дачной амнистии на пять лет - до 1 марта 2026 года.