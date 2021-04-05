Фонд дольщиков завершит еще 20 долгостроев и выплатит компенсации по семи проблемным домам

ТАСС, 5 апреля. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства восстановит права на жилье еще 2,3 тыс. обманутых дольщиков в восьми регионах России: 20 проблемных домов будут достроены, а по семи долгостроям выплатят компенсации, сообщила в понедельник пресс-служба фонда.

"На очередном заседании наблюдательного совета фонда мы приняли важные решения по восстановлению прав 2 283 граждан, которые приобрели квартиры в 27 проблемных домах, расположенных в восьми субъектах Российской Федерации", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ, главы набсовета Марата Хуснуллина.

Речь идет об Ульяновской, Ростовской, Московской, Самарской областях, Хабаровском и Краснодарском краях, Хакасии и Бурятии.

На восстановление прав обманутых дольщиков направят 6,86 млрд рублей, из них 5,14 млрд рублей - на завершение строительства 20 домов, 1,72 млрд рублей - на выплаты компенсаций за семь долгостроев.

По состоянию на начало апреля в Единый реестр проблемных объектов включено почти 2,9 тыс. долгостроев жилой площадью более 17 млн кв. м в 73 регионах России. Как ранее сообщала пресс-служба Фонда дольщиков, в целом в 2021 году фонд планирует рассмотреть на заседании своего наблюдательного совета вопросы 257 долгостроев.