Единому заказчику в строительстве передано 26 объектов культуры в России

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Контроль над возведением 26 объектов культуры в России передали в ведение Единого заказчика в сфере строительства, который был создан в феврале 2021 года, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Музей Мирового океана в Калининграде, филиал Александринского театра в Москве, Академический Малый драматический театр - Театр Европы и консерватория Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге - контроль над строительством передали в ведение публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства", - говорится в сообщении.

Кроме того, компания займется реконструкцией Камерной сцены Большого театра и музейно-выставочным комплексом Третьяковской галереи. Вместе с этим по национальному проекту "Культура" переданы пять цирков в Волгограде, Иркутске, Воронеже, Екатеринбурге и Твери и другие объекты.

В целом компания будет работать со 121 объектом образования, культуры, спорта и здравоохранения площадью 1,76 млн кв. м.

Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" зарегистрирована 1 февраля 2021 года. Она осуществляет строительный контроль при возведении объектов капитального строительства, финансовое обеспечение которых ведется за счет средств федерального бюджета. Обязанности единого госзаказчика не распространяются на создание объектов транспортной инфраструктуры, правоохранительной деятельности, внешнеэкономической деятельности, обороны и безопасности государства, объекты использования атомной энергии госкорпорации "Росатом" и космической инфраструктуры Роскосмоса.

Гендиректором стал бывший замруководителя департамента строительства Москвы Карен Оганесян. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин возглавил наблюдательный совет публично-правовой компании. Как ранее отмечал вице-премьер, создание единого госзаказчика позволит повысить качество, снизить сроки и урегулировать стоимость строительства.