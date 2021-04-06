Сумма сделок с элитным жильем Москвы в первом квартале достигла рекордных 50 млрд рублей

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Около 50 млрд рублей потратили в Москве на первичном и вторичном рынках элитного жилья в первом квартале 2021 года, что является рекордным показателем спроса на рынке высокобюджетной недвижимости столицы, сообщили ТАСС во вторник в международном агентстве Savills.

"В первые три месяца года в элитном сегменте общая сумма сделок составила около 50 млрд рублей (эквивалентно $655 млн), что является абсолютным рекордом квартального денежного объема спроса за все время наблюдений", - говорится в сообщении агентства недвижимости.

В годовом выражении бюджет сделок за первый квартал вырос на 47% - в январе-марте 2020 года он составлял 34 млрд рублей. За первые три месяца 2021 года было заключено 363 сделки с элитным жильем, что на 34% больше показателя за аналогичный период прошлого года и на 20% больше, чем в 2019 году.

Аналитики Savills учитывали высокобюджетную недвижимость стоимостью от $1 млн. По их подсчетам, средняя стоимость проданной элитной квартиры по итогам марта за год увеличилась на 8% и составила 134 млн рублей ($1,8 млн). Более 40% всех продаж приходится на лоты с ценой от 700 тыс. до 1 млн руб. за кв. м.

Управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин объясняет активную динамику продаж рядом совокупных факторов. "Первый квартал всегда выступает сезоном, когда появляется понимание по "свободным" бюджетам. Учитывая относительно слабый и при этом отчасти стабилизированный рубль и продолжающуюся ситуацию с депозитами, мы видим, что недвижимость остается привлекательным активом для инвестиций", - приводятся в сообщении его слова.