В Якутии 73 обманутым дольщикам выплатят компенсацию

ЯКУТСК, 6 апреля. /ТАСС/. Федеральный фонд защиты прав дольщиков выплатит компенсацию 73 дольщикам двух проблемных домов застройщика-банкрота "Симиир" в Якутии на общую сумму в размере 106 млн рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального Минстроя.

Компания "Симиир" планировала построить в Якутске три многоквартирных дома, но не исполнила свои обязательства. В июне 2020 года Якутский городской суд признал генерального директора ООО "Симиир" виновной в злоупотреблении полномочиями, что привело к тяжким последствиям. В 2020 году 147 человек, заключивших договоры о долевом участии по одному проблемному дому, уже получили выплаты.

"По двум оставшимся проблемным домам застройщика-банкрота ООО "Симиир" принято решение о выплатах всем 73 дольщикам в сумме 106 млн рублей. Выплаты гражданам будут осуществлены в течение 10 рабочих дней с даты подачи полного комплекта документов в Банк ДОМ.РФ", - говорится в сообщении.

Размер компенсации рассчитывается исходя из рыночной стоимости квадратного метра. Сумма выплаты устанавливается индивидуально для каждого дольщика на основании отчета независимого оценщика, привлеченного федеральным фондом. Компенсация не может быть меньше, чем сумма, оплаченная по договору участия в долевом строительстве.