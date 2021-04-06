В Хабаровском крае в новые дома из расселенного ветхого жилья переедут 1,5 тыс. человек

ХАБАРОВСК, 6 апреля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края до 2023 года построят многоэтажки для расселения жильцов из аварийного фонда, сообщается на сайте регионального правительства во вторник. В новые дома переедут около 1,5 тыс. человек.

"Сейчас мы получаем первые положительные заключения государственной экспертизы. А далее будут объявляться первые аукционы по заключению контрактов на строительство. До конца 2022 года, когда будет завершено строительство домов, новое жилье получат уже все жители, чьи дома включены в действующую программу. Строить начнем уже в этом году", - приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства региона Дария Тюрина.

Как уточнили ТАСС в министерстве, планируется строительство 24 домов в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани и поселениях региона. Возводиться будут восьмиэтажные и четырехэтажные дома. "Всего до 2023 года необходимо расселить порядка 52 тыс. кв. м жилья, около половины [жильцов] переедут в новые дома - это около 1,5 тыс. человек, для остальных купят квартиры", - сказали в министерстве.

По программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, на 2019-2025 годы расселено уже 11,8 тыс. кв. м - в новые квартиры переехали 695 человек. Работа ведется по нацпроекту "Жилье и городская среда".

"В настоящее время в стадии реализации находится II (2020-2021 годы) и III (2021-2022 годы) этапы программы [по переселению граждан из аварийного жилищного фонда]. Так, на II этапе необходимо расселить 144 помещения, в которых проживают 403 человека. Это жилой фонд в р. п. Октябрьский, г. п. Высокогорненское, г. п. Хор, п. Литовко, р. п. Переяславка, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. 75 аварийных помещений уже расселены", - говорится в сообщении. На третьем этапе будут расселены ветхие дома в поселениях Гатка, Токи, Селихино, Пивань и Булгинском сельском поселении, городах Хабаровске, Николаевске-на-Амуре, Бикине.

В январе между Хабаровским краем и Фондом содействия реформированию ЖКХ было подписано дополнительное соглашение о досрочной реализации программы до 31 декабря 2022 года. Это позволит перейти к расселению жилого фонда, признанного аварийным уже после 1 января 2017 года.