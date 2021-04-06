Соцработники на Чукотке получат квартиры с помощью "единой субсидии"

ТАСС, 6 апреля. Работники социальной сферы получат 16 квартир на Чукотке, построенных за счет федеральной "единой субсидии" для регионов Дальнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, который во время рабочей поездки в Чукотский автономный округ осмотрел многоквартирные дома в поселке Угольные Копи.

"На средства "единой субсидии" в 2020 году построен и введен в эксплуатацию один дом, а в марте этого года возвели два дома. В 2020 году 11 новых квартир получили учителя и медицинские работники. В этом году 16 квартир также будут распределены работникам социальной сферы. Оставшиеся шесть квартир будут реализованы на первичном рынке жилья через механизм ипотечного кредитования по среднерыночной цене, установленной Минстроем России", - сказано в сообщении пресс-службы.

Всего на реализацию плана социального развития центров экономического роста Чукотского автономного округа на 2018-2020 годы из федерального бюджета по линии "единой субсидии" выделено более одного млрд рублей, добавили в пресс-службе.

За два года построена пристройка к Чукотской окружной больнице для размещения МРТ в Анадыре, проведена реконструкция корпусов "Чаунской районной больницы", построена многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в селе Лорино. Приобретено оборудование для четырех учреждений среднего специального образования и шести больниц. Приобретены 109 мобильных механизированных жилищно-бытовых комплексов для оленеводческих бригад, общин морских зверобоев, участников программы "Дальневосточный гектар".

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в центрах экономического роста в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, бывший тогда премьер-министром РФ. Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых живет 80% населения региона, это 6,6 млн человек.