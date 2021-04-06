В Уфе признали банкротом застройщика с более чем 800 обманутыми дольщиками

УФА, 6 апреля. /ТАСС/. Застройщик микрорайона "Серебряный ручей" в Уфе ООО "Крона" признано банкротом, в отношении компании введена процедура конкурсного производства. Четыре дома, в которых продано более 800 квартир, либо будут достроены, либо обманутые дольщики получат денежные компенсации, сообщила пресс-служба министерства строительства и архитектуры Башкирии во вторник.

"Арбитражным судом Республики Башкортостан в отношении застройщика ООО "Крона" введена процедура конкурсного производства. Также в рамках судебного процесса был утвержден в должности конкурсного управляющего Ильдар Ахметьянов. 31 марта 2020 года республика направила в федеральный фонд ходатайство о необходимости участия в мероприятиях по восстановлению прав пострадавших граждан-участников строительства проблемных объектов ЖК "Серебряный ручей", - говорится в сообщении.

Для решения вопроса обманутых дольщиков данного жилого комплекса была инициирована процедура банкротства застройщика. Всего в составе микрорайона семь многоэтажных домов на 2099 квартир, сданы три дома. Готовность недостроенных объектов варьируется от 20 до 55%, работы в них не ведутся. После экспертизы состояния домов и их готовности наблюдательный совет "Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства" примет решение о возобновлении работ, либо выплате 835 обманутым дольщикам денежных компенсаций, добавили в Минстрое региона.

По официальным данным, всего в Башкирии 128 проблемных домов, обманутыми дольщиками признаны около 7 тыс. человек. Власти республики намерены полностью решить проблему к 2024 году.