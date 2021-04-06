Количество стартовых площадок для программы реновации в Москве достигло 500

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Количество стартовых площадок для столичной программы реновации увеличилось на 12 и достигло 500. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Перечень стартовых площадок - кварталов (территорий), на которых планируется построить дома для переселения по программе реновации, - увеличился на 12 адресов. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе.

Новые площадки расположены в 6 административных округах и 10 районах Москвы. Общая мощность площадок составляет 225,4 тыс. кв. м жилья. Строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 45 пятиэтажек с 3,2 тыс. квартир и предоставить комфортное жилье 8,2 тыс. москвичей.

"Из 12 адресов 4 площадки располагаются на месте домов, включенных в программу реновации. Таким образом, правительство Москвы продолжает формирование перечней домов, строящихся в рамках второй волны реновации", - добавили в пресс-службе.

Так, в перечень вошли следующие адреса: 2-я Хуторская улица, вл. 31А; улица Кибальчича, вл. 11, корп. 3 (корп. 2,3,4); Изумрудная улица, вл. 44, з/у 1; Изумрудная улица, вл. 44, з/у 2; Тайнинская улица, вл.16, корп. 1; улица Бочкова, вл. 11А; Игральная улица, вл. 1; Ташкентская улица, д. 14, корп. 1; Рязанский проспект, вл. 49, корп. 1,2,3,4; Дербеневская улица, вл. 22; Нагатинская улица, вл. 1; Спортивная улица, вблизи вл. 9. Одновременно из перечня исключается одна стартовая площадка, по которой в процессе реализации программы были выявлены ограничения, препятствующие строительству: Новочеремушкинская улица, вл. 10, корп. 1.

"Таким образом, всего для строительства новых домов по программе реновации подобрано уже 500 стартовых площадок общей мощностью 7,9 млн кв. м", - заключили в пресс-службе.

О программе

В программу реновации жилищного фонда в городе Москве включены 5 175 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают порядка 1 млн человек.

Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. В настоящее время идет либо закончено переселение жителей 244 домов в 84 дома-новостройки. Всего переселяется 35,9 тыс. жителей, из них в новые квартиры уже переехали более 27 тыс. человек.

Построено 107 новых жилых домов общей площадью 1,3 млн кв. м. Ведется строительство и проектирование 276 домов общей площадью 4,7 млн кв. м.