В России появились еще 5 тыс. обманутых дольщиков за первый квартал 2021 года

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Около 5 тыс. обманутых дольщиков появились в России за первые три месяца 2021 года, сообщил во вторник гендиректор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев.

"До сих пор, к сожалению, у нас появляются проблемные объекты. За первый квартал только этого года уже появилось 5 тыс. человек", - сказал Тимофеев на встрече с депутатами комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Он пояснил, что одной из причин стал мораторий на включение многоквартирных домов в реестр проблемных объектов, который был введен в качестве поддержки застройщиков во время пандемии и прекратил свое действие 1 января 2021 года.

По словам Тимофеева, новые обманутые дольщики будут появляться на протяжении еще как минимум двух - двух с половиной лет. "Мы делаем осторожные прогнозы. Это порядка 15-20 тыс., а может быть 25 тыс. пострадавших граждан дополнительно", - добавил гендиректор фонда.

Ранее пресс-служба Фонда защиты прав дольщиков сообщила, что в России насчитывается более 121 тыс. обманутых дольщиков.

По состоянию на начало апреля в Единый реестр проблемных объектов включено почти 2,9 тыс. долгостроев жилой площадью более 17 млн кв. м в 73 регионах России. Как ранее сообщала пресс-служба Фонда дольщиков, в целом в 2021 году фонд планирует рассмотреть на заседании своего наблюдательного совета вопросы 257 долгостроев.