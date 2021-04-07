ФАС предлагает существенно упростить рефинансирование ипотеки

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает значительно упростить порядок рефинансирования ипотеки, чтобы исключить дополнительные расходы заемщиков. Об этом сообщил замруководителя ФАС Андрей Кашеваров на съезде Ассоциации российских банков.

"Мы убеждены в том, что порядок рефинансирования ипотечных кредитов должен быть значительно упрощен", - сказал он.

По словам Кашеварова, после анализа поступающих обращений граждан ФАС выявила ряд проблем при рефинансировании ипотеки. В частности, новый кредитор устанавливает требование о предоставлении документов, свидетельствующих о снятии обременения с заложенного имущества для оформления залога по новому кредиту, либо оформляет двойное обременение залога с согласия первого кредитора.

"Для получения соответствующих документов новый кредитор применяет повышенную ставку по кредиту и, соответственно, действия первоначального кредитора связаны с затягиванием сроков по передаче новому кредитору закладных, справок и иных материалов, запрашиваемых новым кредитором, приводя к повышенным расходам потребителя, вызванных не их виной", - отметил замруководителя ФАС. По мнению Кашеварова, при текущем порядке рефинансирования ипотеки гражданин либо остается в текущих условиях и не переходит в другой банк, либо вынужден на протяжении долгого времени выплачивать новому кредитору повышенную процентную ставку.

"Для снижения издержек при переходе потребителя между кредитными организациям, по мнению ФАС России, по ипотечным кредитам гражданам необходимо разрешить последующую ипотеку без согласия предыдущего кредитора, предусмотрев сроки предоставления кредиторами справок о текущей задолженности, сроки обращения кредиторов в регистрирующий орган для погашения регистрационной записи об ипотеке, а также защитить граждан от предоставления им искаженных данных о размере задолженности", - сообщил он.

Замглавы антимонопольной службы добавил, что соответствующий законопроект уже подготовлен и проходит обсуждение.