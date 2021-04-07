На строительство отмеченного призом социального ЖК в Петербурге выделили 2,2 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. АО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья", реализующий целевую городскую программу "Молодежи - доступное жилье", подвел итоги конкурса на строительство молодежного жилого комплекса, ранее отмеченного призом международного конкурса в области архитектуры и урбанистики "Евразийская премия". На строительство нового ЖК в Парголово на севере Петербурга город выделил компании "С-Индустрия" 2,2 млрд рублей, закончить комплекс рассчитывают в декабре 2022 года, следует из данных портала госзакупок.

"Заключить договор на выполнение работ по строительству "Молодежного жилого комплекса в поселке Парголово, ул. Вологдина, участок 6" c ООО "С-Индустрия" по цене договора 2,19 млрд рублей со сроком исполнения договора - не позднее 30 декабря 2022 года", - говорится в итоговом протоколе конкурсной закупки.

Социальный жилой комплекс для молодежи, согласно проекту, будет состоять из одного двухсекционного и четырех четырехсекционных малоэтажных домов. Подрядчику предстоит за бюджетные средства возвести жилые корпуса, подвести к ним все необходимые коммуникации, после чего благоустроить прилегающую территорию. Проектом предусмотрены велопарковки, детские и спортивные площадки, площадки для отдыха, а также контейнерные площадки с раздельным сбором отходов.

"С-Индустрия" стала единственным участником объявленного конкурса, ценовое предложение компании оказалось дешевле на 1 млн рублей от начальной максимальной стоимости контракта. Ранее предприятие аналогичным образом выиграло подряд на реконструкцию по программе "Молодежи - доступное жилье" трех корпусов Кондратьевского жилмассива, снизив начальную цену договора на восстановление объекта культурного наследия 1930-х годов на 1 млн рублей.

Проект жилого комплекса в Парголово стал призером международного конкурса в области архитектуры и урбанистики "Евразийская премия" (Eurasian Prize), рассказали ТАСС в ноябре прошлого года в пресс-службе аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко. Призовая номинация - "Комфортная жилая среда" (Сomfortable residential environment). В рамках XV юбилейного сезона конкурса проекты оценивали ведущие архитекторы и дизайнеры из нескольких десятков стран.

Всего до 2023 года Центр планирует возвести 14 новых домов. Как сообщалось в октябре прошлого года, Санкт-Петербургский центр доступного жилья получил бюджетные инвестиции в размере 488,9 млн рублей. Средства были внесены Комитетом имущественных отношений в уставный капитал организации, на эти деньги более 150 молодых семей получат от Центра беспроцентные займы на 10 лет для приобретения квартир, которые будут предоставлять в рамках городской программы "Молодежи - доступное жилье". За время действия программы "Молодежи - доступное жилье" - с 2001 года - оказано содействие почти 30 тыс. семьям петербуржцев.