Объем выданных ипотечных кредитов вырос на 44% в I квартале 2021 года

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российские банки выдали с начала 2021 года 418 тыс. кредитов на ипотеку почти на 1,2 трлн рублей, объем выданных ипотечных кредитов в денежном выражении вырос на 44% в первом квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в среду сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Можно говорить о том, что спрос на ипотеку среди россиян не снижается и даже растет. По оценке ДОМ.РФ и аналитического агентства Frank RG, в январе-марте 2021 года было выдано 418 тыс. ипотечных кредитов на 1,17 трлн рублей. Это превышает показатели за аналогичный период 2020 года на 26% в количественном выражении и на 44% в денежном", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что более четверти выданных кредитов приходится на программу льготной ипотеки под 6,5%. "Важно отметить, что программа льготной ипотеки под 6,5%, реализуемая правительством, остается очень актуальной для желающих улучшить жилищные условия. За первый квартал банки выдали 89,3 тыс. кредитов под 6,5%, это 26% от всех ипотечных кредитов за этот период", - сообщил вице-премьер.