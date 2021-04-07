Эксперты указали на рост стоимости аренды домов к началу дачного сезона

МОСКВА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Аренда загородных домов к началу дачного сезона подорожала в большинстве регионов России - в среднем на 2,5-5%, за исключением Черноморского побережья, где цены увеличились в полтора-два раза. Об этом ТАСС рассказали опрошенные в среду эксперты.

К началу апреля 2021 года аренда дач подорожала в двух третях регионов России, в среднем по стране с апреля прошлого года ставки выросли на 2,5% - до 34 тыс. рублей в месяц, сообщил ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. "В этом году путешествия за границу по-прежнему ограничены, так что вопрос аренды дач весьма актуален. Многие арендовавшие дачи в самоизоляцию повторят свой опыт и в этом году. Собственники, наблюдая арендный бум прошлого года, хорошо подготовились к сезону 2021 года, оборудовав свои дома городскими удобствами, и теперь выставляют более высокие ценники", - рассказал он.

В федеральной компании "Этажи" ТАСС рассказали, что годовой рост ставок аренды на дачи по России в целом не превысил 5% в сравнении с ситуацией годом ранее. Исключение - населенные пункты Черноморского побережья, где весь прошлый год спрос на аренду домов был крайне высоким, из-за чего некоторые предложения подросли в цене в полтора-два раза, уточнила руководитель департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости компании Ольга Павлинова.

Средняя ставка аренды загородных домов и дач увеличивается на фоне повышенного спроса в большинстве российских регионов, отметила в свою очередь главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина. Так, по ее словам, в Подмосковье годовой прирост цен к началу апреля составил 10% (c 59,3 тыс. рублей до 65,5 тыс. рублей в месяц). "Значительно выросли ставки аренды и для ближайших регионов. В Калужской области - на 15% (до 53,7 тыс. рублей в месяц), Тверской - на 30% (до 56,3 тыс. рублей в месяц), Владимирской - на 21% (до 46 тыс. рублей в месяц). Это связано с интересом к таким объектам у москвичей, а также с вымыванием наиболее бюджетных домов в аренду, на рынке остаются более дорогие варианты, что также ведет к росту цен", - рассказала собеседница агентства. Она пояснила, что из-за экономии многие жители столицы уезжают в соседние регионы, где можно арендовать дом дешевле, чем в Московской области.

Самые дорогие и дешевые

Аренда загородной недвижимости в России начинается от 1 тыс. рублей за земельный участок в дачном кооперативе, а самая высокая планка может измеряться миллионами рублей. Например, за особняк на Черноморском побережье, если рассматривать элитный сегмент, рассказала Павлинова. В агентстве элитной недвижимости Tweed, в свою очередь, сообщили ТАСС, что в настоящий момент самый дорогой загородный дом в Подмосковье - с бассейном, баней, спа-зоной - сдается за 3,8 млн рублей в месяц на Новой Риге. В тройку ценовых лидеров также входят резиденции за 2,7 и 3 млн рублей в месяц на Рублевке. Такие дорогие дома обычно сдаются на 11 месяцев минимум, пояснила директор департамента загородной недвижимости агентства Ольга Бахметьева.

По данным федерального портала "Мир квартир", в массовом сегменте самые дорогие в России дачи по стоимости аренды расположены в Московской области (61 544 рубля в месяц), Приморском крае (53 412 рублей), Ленобласти (49 852 рубля), Крыму (49 741 рубль) и Севастополе (46 981 рубль). Самые дешевые - в Карачаево-Черкесии (10 854 рубля в месяц), Кабардино-Балкарии (11 784 рубля), Бурятии (13 205 рублей), Чечне (15 021 рубль), Курской области (17 117 рублей), Чувашии (18 711 рублей) и Кемеровской области (20 100 рублей).

Спрос и цены еще вырастут

Активность арендаторов, присматривающих дачи на лето, в первом квартале 2021 года по России в целом примерно в полтора раза выше, чем в первом квартале прошлого, сообщила Кирюхина. "В прошлом году арендаторы стали активно мониторить и снимать дома только в конце марта прошлого года, когда был объявлен режим самоизоляции. В этом же году уже наученные прошлогодним опытом россияне ищут подходящие дома для летней аренды с зимы. Спрос на аренду дач этим летом будет расти и дальше. Во-первых, до сих пор закрыты границы с другими странами. Во-вторых, порядка 6 млн россиян сегодня работают удаленно против 60 тыс. до пандемии", - отметила она.

Высокий спрос на аренду дач ожидается в начале мая, тогда же (на фоне дефицита предложения) цены на аренду загородной недвижимости в России могут вырасти еще на 10-12%, прогнозирует Павлинова. "А вот будет ли достойное и удовлетворяющее запросам предложение - вопрос. Многие россияне из-за ковидных ограничений стали чаще выезжать на дачи, и те, кто купил их в прошлом году, еще не готовы их сдавать в аренду. К тому же, не все собственники понимают, что их небольшая дача или участок с домиком для сезонного проживания может приносить неплохой доход", - сказала собеседница информагентства.