Минстрой попросят разъяснить механизм информирования граждан о признании домов аварийными

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов (фракция "Единая Россия") направит письмо в Минстрой РФ с просьбой разъяснить регионам необходимость заблаговременного информирования граждан о признании их домов аварийными и запланированном расселении.

"Сегодня же по поручению комитета мной будет направлено обращение в Минстрой РФ с просьбой в кратчайшие сроки подготовить и направить в регионы разъяснительное письмо о необходимости наладить работу по своевременному информированию жителей, а также начать работу по подготовке изменений в нормативные акты правительства с указанием более четких формулировок об обязательности проведения мероприятий по признанию жилых домов аварийными", - сообщил он ТАСС в среду.

По словам депутата, "мониторинг программы расселения аварийного жилья позволил выявить организационный пробел в ее реализации - недостаточная информированность населения при признании домов аварийными". "Казалось бы, эта проблема не влияет напрямую на эффективность выполнения программы, однако становится предметом жалоб жителей и отчасти обесценивает проводимую работу в их глазах. К сожалению, собственники многоквартирных домов зачастую не своевременно узнают о запуске процедур по признанию их домов аварийными, что позже приводит к возникновению недовольств принятыми решениями. Более того, имеются факты признания домов не аварийными по решению судебных инстанций уже после включения этих домов в соответствующую федеральную программу", - пояснил Пахомов.

Первый зампред комитета подчеркнул, что собственники жилья "должны иметь возможность в любой момент без труда получить полную и достоверную информацию о судьбе своего дома". По его словам, важно внести "соответствующие изменения в нормативные акты правительства России". Депутат отметил, что региональные власти должны наладить процесс так, "чтобы жильцы заранее узнавали о готовящейся процедуре оценки дома в целях признания его аварийным, а также о сроках проведения работ по обследованию дома и имели возможность присутствовать при проведении этих процедур".

"Кроме того, есть предложение формировать в открытом доступе реестры актов обследования многоквартирных домов, заключений по итогам обследований помещений с целью признания его аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, а также соответствующих распоряжений федеральных и региональных органов исполнительной власти, что позволит сделать процесс еще более понятным и прозрачным", - заключил Пахомов.