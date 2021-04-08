Власти Москвы разрешили открыть продажи почти 1,2 млн кв. м недвижимости за I квартал

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Специалисты Москомстройинвеста разрешили открыть продажи почти 1,2 млн кв. м недвижимости в Москве в первом квартале года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комитета.

"За первые три месяца 2021 года Москомстройинвест выдал 31 заключение о соответствии застройщиков и проектных деклараций нормам 214-ФЗ (ЗОС). Всего заключения выданы на 1 млн 198 тыс. кв. м недвижимости, из них 305 тыс. кв. м - нежилая в составе жилой и апартаменты", - приводятся слова председателя комитета Анастасии Пятовой.

Напоминается, что согласно федеральному закону № 214, с 1 января 2017 года застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС. Без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый договор долевого участия. В Москве выдачу ЗОС осуществляет Москомстройинвест.

По словам Пятовой, решение о выдаче ЗОС принимается на основе анализа проектных деклараций, то есть сведений о застройщике и объекте. Ошибочно заполненная проектная декларация может ввести покупателей в заблуждение.

"Между тем, это один из официальных документов, с которым может ознакомиться гражданин, интересующийся приобретением жилья", - пояснила она.