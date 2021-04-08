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Более 2,2 млрд рублей направят в Подмосковье на обеспечение жильем детей-сирот

Указанные средства предусмотрены в бюджете области

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Свыше 2,2 млрд рублей направят в текущем году в Московской области на обеспечение жильем 713 детей-сирот. Об этом сообщается в справочных материалах к заседанию Московской областной думы.

Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли закон, предусматривающий корректировку расчета субвенций и выделения дополнительных средств из бюджета Московской области на обеспечение жильем детей-сирот. Так, по данным облдумы, в текущем году 85% аукционов по закупке квартир, проведенных муниципальными образованиями региона, признаны несостоявшимися в связи с ростом цен на жилые помещения. Управлением федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области индекс роста цен на жилые помещения установлен в размере 1,1.

"В 2021 году на обеспечение жильем 713 детей-сирот и лиц из их числа потребуется 2 млрд 257 млн 231 тыс. рублей. Дополнительная потребность выделения средств из бюджета Московской области составляет 205 млн 190 тысяч рублей", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Отмечается, что указанные средства предусмотрены в бюджете Подмосковья.

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