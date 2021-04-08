В Крыму сформировали около 1 тыс. га земельных участков под строительство жилья

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма сформировали порядка 1 тыс. га земельных участков в рамках национального проекта для строительства жилья, сообщил в четверг журналистам вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.

"У нас сформировано порядка 1 тыс. га земельных участков для развития жилищного строительства со сроком реализации до 2030 года", - сказал Кабанов.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.