Программу поддержки деревянного домостроения начнут в Приморье с 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 8 апреля. /ТАСС/. Программа поддержки деревянного домостроения начнет действовать в Приморье в 2022 году. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального правительства.

"В 2022 году в Приморском крае заработает региональная программа, направленная на поддержку предприятий, развивающих высокотехнологичное производство домов. Такое решение озвучил губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе заседания Совета при полномочном представителе президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе", - говорится в сообщении.

Кожемяко отметил, что в 2020 году в крае построено почти 650 тыс. кв. м жилья - на 15% больше, чем в 2019 году. В этом году планируется сдать 800 тыс., а в 2022 году - 1 млн кв. м.

"У нас много лесоперерабатывающих предприятий, но деревянное домостроение пока не развито. Это не только индивидуальное жилищное строительство, это и фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, участковые, детские сады в отдаленных районах. Такую программу, я думаю, мы со следующего года начнем", - заявил глава региона, слова которого приводят в сообщении. Губернатор отметил, что пять предприятий в регионе переходят на производство клееного бруса и других панелей, которые связаны с деревянным домостроением.

Трутнев, в ходе рабочей поездки на Дальний Восток сообщил, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ разработает новую систему управления строительством на территории Дальнего Востока, чтобы решить проблему постоянных срывов сроков при возведении объектов. Полпред подчеркнул, что в ДФО предстоит решить не только вопрос управления строительством, но и проблему с отсутствием отрасли производства строительных материалов и нехваткой крупных строительных компаний.