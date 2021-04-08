ВТБ в I квартале выдал рекордный объем ипотечных кредитов

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. ВТБ в первом квартале 2021 года выдал ипотечных кредитов на рекордные 215 млрд рублей, что на 13% превышает показатель того же периода прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"С января по март текущего года ВТБ выдал свыше 72 тыс. кредитов на 215 млрд рублей, что на 13% превышает результат первого квартала прошлого года", - отмечается в сообщении. Это исторический рекорд для банка, уточнили в ВТБ.

Наибольшим спросом ипотечные кредиты пользуются у клиентов Московского региона, где было выдано ипотек на 79,6 млрд рублей, Санкт-Петербурга и области (18,9 млрд рублей), а также в Новосибирской области (7,9 млрд рублей).

В банке уточнили, что одним из основных факторов роста ипотечных продаж по-прежнему является ипотека с господдержкой. Так, с начала года ВТБ выдал по ней 65 млрд рублей, а всего за время действия программы провел 82,5 тыс. сделок на 265 млрд рублей. Доля программы в общем объеме ипотечных продаж банка составляет порядка 30%.

"В наших планах на ближайшее время - наращивание выдач по льготной ставке, снижение долговой нагрузки заемщиков за счет программ рефинансирования, перевод ипотечных сервисов в цифровой формат, развитие сельской ипотеки и других проектов для обеспечения населения комфортным жильем. В этом году ВТБ ставит целью впервые выдать 1 трлн рублей ипотеки, и рекордные результаты "нишевого" первого квартала подтверждают наши намерения", - цитирует пресс-служба слова вице-президента банка Евгения Дячкина.

Ипотечный портфель ВТБ на начало февраля превысил 2,023 трлн рублей.