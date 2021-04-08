Вторичное жилье в РФ подорожало на 9% с начала года в условиях сокращения предложения

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Цены на вторичном рынке жилья в среднем по России за первый квартал года выросли на 9% в условиях спроса, превышающего объем предложения. Таким образом, средняя стоимость квадратного метра жилья составила 63,5 тыс. рублей, сообщил в четверг ТАСС руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Руслан Закирьянов.

"В текущих условиях уровень цен на покупку квартир за первые три месяца 2021 года увеличился на 9%, а в годовом выражении рост составил 16%. Таким образом, средняя стоимость вторичной недвижимости по стране в первом квартале достигла 63 458 рублей за кв. м", - сказал Закирьянов.

Он пояснил, что спрос на вторичное жилье в целом по России по итогам первого квартала вырос на 13% по сравнению с прошлогодними значениями, однако относительно предыдущего квартала снизился на 9%. При этом несмотря на отрицательную динамику, спрос все еще превышает объем предложения - по данным "Авито Недвижимости", число объявлений в категории вторичной недвижимости по России сократилось на 16% за год и на 5% за квартал.

На фоне этих факторов наибольший рост цен, как показывает статистика "Авито Недвижимости", произошел в Калининграде - на 44% за год и на 17% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, на конец марта квадратный метр стоил в среднем почти 80 тыс. рублей. На 16% за квартал цены выросли в Омске - до 58 тыс. рублей за кв. м, на 15% - в Брянске (46,3 тыс. рублей) и Воронеже (62,1 тыс. рублей).

В целом самые высокие цены на квартиры во вторичном сегменте традиционно сохраняются в Москве - в среднем 241,7 тыс. рублей за кв. м, что на 23% больше, чем годом ранее, и на 5% выше по сравнению с четвертым кварталом 2020 года. В число городов с наиболее дорогой вторичной недвижимостью также вошли Санкт-Петербург (148,9 тыс. рублей за кв. м), Сочи (143,8 тыс. рублей), Севастополь (110 тыс. рублей) и Казань (94,3 тыс. рублей).

Снижение доли скидок

Статистика "Авито Недвижимости" учитывает цену объявлений, однако обычно, когда дело доходит до сделки, продавец может предложить покупателю дисконт. Тем не менее в условиях ограниченного предложения продавцы все реже соглашаются на уступки в цене, выяснили аналитики агентства "Инком-Недвижимость" на примере вторичного рынка Москвы. Так, за год доля сделок с дисконтом опустилась с 79 до 57%, а средний размер скидки - с 5,6 до 3,3%. Вместе с этим объем операций с превышением стоимости предложения, наоборот, вырос с 8 до 23%, сообщила пресс-служба "Инком-Недвижимости".

Как отметила, в свою очередь, в разговоре с ТАСС главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина, число продавцов, увеличивших цену предложения за время размещения объявления в первом квартале, впервые за последние три года стало больше тех, кто снизил стартовую стоимость.

Кроме того, в сложившихся условиях аналитики "Инком-Недвижимости" отмечают заметное снижение сроков экспозиции жилья - за год средний период реализации вторичных лотов в Москве сократился на 43% - с 70 до 40 дней.

Как прогнозирует Закирьянов, с учетом повышения ключевой ставки Центробанка и сохраняющегося дисбаланса спроса и предложения в перспективе на рынке ожидается дальнейшее ослабление потребительского интереса к приобретению вторичного жилья. "Это, в свою очередь, создаст условия для более сдержанного роста цен в дальнейшем", - считает он.

Подорожание новостроек

Повышать цены на свои квартиры собственников в том числе заставляет рост стоимости новостроек, полагает Кирюхина. "Собственники, наблюдая более высокую цену на строящееся жилье, также пересматривают прайс", - сказала она. При этом главной причиной роста цен, как и мерой поддержки спроса на первичном рынке, стала льготная ипотека, добавила главный эксперт аналитического центра ЦИАН.

"Средняя стоимость квадратного метра по крупнейшим городам уже выше, чем на вторичном рынке (92,3 тыс. руб.). За квартал прирост составил 4,4%", - уточнила она.

Наибольший рост цен на новостройки, по данным ЦИАН, наблюдается в Самаре, где стоимость квадратного метра за первый квартал выросла почти на 17% - до 60 тыс. рублей. На 13% с начала года выросли в цене новые квартиры в Воронеже (66,6 тыс. рублей за кв. м) и на 11% - в Красноярске (77,7 тыс. рублей). Самые дорогие новостройки традиционно в Москве - 251,8 тыс. за кв. м по итогам марта (квартальный рост на 7,7%).

Тем не менее на первичном рынке аналитики уже замечают первые признаки замедления - как по ценам, так и по количеству сделок. "О снижении активности косвенно свидетельствуют и новые предложения банков (расширение сроков ипотечного кредитования по программе субсидирования с 20 до 30 лет, снижение первого взноса). Ипотеку без первого взноса также предлагают отдельные застройщики в Москве", - отметила Кирюхина.